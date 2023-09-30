İzmir Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023 ziyaretçi akınına uğradı.İZMİR (İGFA) - AK Parti Foça İlçe Başkanı Ümit Arslan TEKNOFEST'e Foça’dan katılımın yüksek olduğunu vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını belirtirken, İzmir'e ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına layık bir festival olduğunu ifade etti.

Arslan “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali İzmir de yapılıyor. İzmir’de imkanı olan herkes ’in, arkadaşlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın kısacası Teknolojiye ilgi duyanların buradaki vizyonu, ufku ve başarıyı mutlaka yerinde görmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ ın ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizin 100.yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz tarihimizin bu dönüm noktasını, anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutluyoruz. TEKNOFEST coşkusundan, TEKNOFEST ’in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizin faydalanması en büyük arzumuzdur” dedi