Kocaeli Büyükşehir’in destekleriyle kurulan Kılavuz Teknoloji Takımları, İHA’dan elektrikli araçlara, biyoteknolojiden çip tasarımına kadar pek çok alanda öne çıktıKOCAELİ (İGFA) - Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye Yüzyılı’nın en başarılı gençlerini yetiştirmek için örnek projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak yüksek bütçeli projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Akademik kimliğiyle lise ve üniversite gençliğini çok iyi anlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi’nde oluşturulan Kılavuz Teknoloji Merkezi ile öğrencilere önemli ayrıcalıklar yaşatıyor.

86 TAKIMA 4,5 MİLYON TL DESTEK

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilişim, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkıda bulunan Kılavuz Teknoloji Atölyeleri’nde üniversitelerin teknoloji takımlarını oluşturan genç mühendis adaylarına projelerini geliştirmek için teknik donanım altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân, 3D yazıcı ve lojistik imkânlar sunuluyor. Kılavuz Teknoloji Merkezi’nde 2023-2024 sezonunda 86 teknoloji takımı ve 1500 öğrenciye yaklaşık 4,5 milyon TL’lik malzeme desteği verildi. Ayrıca Vinsan Yerleşkesi’nde bulunan 3 binadaki 17 atölyede 23 teknoloji takımına çalışma imkanı sağlanıyor.

TEKNOFEST’E ‘KOCAELİ’ DAMGA VURDU

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturan TEKNOFEST 2024’te 50 yarışma ve 10 yeni kategori bulunurken 790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye'nin milli teknolojisini geliştirmeye yönelik önemli bir platform olan TEKNOFEST’te bu yıl Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları adeta tarih yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekler verdiği teknoloji takımlarından 6’sı Türkiye birinciliği getirirken 9 takım da farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin hedeflendiği festivalde toplam 15 ödül alan Kılavuz Teknoloji Takımları büyük bir başarıya imza atarak TEKNOFEST tarihine geçti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TEBRİK ETTİ

Gençlerin teknoloji projelerine verilen desteklerle gurur duyduklarını belirten Başkan Büyükakın, “TEKNOFEST’e 6 birincilikle damga vuran takımlarımız, İHA’dan elektrikli araçlara, biyoteknolojiden çip tasarımına kadar pek çok alanda öne çıktı. Belediye olarak gençlerimizin projelerine her türlü desteği vermeye ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmaya kararlıyız. Tüm takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Kılavuz Teknoloji Takımları ödül alan ve dereceye giren projelerini 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda R12 standında sergileyecek.

TEKNOFEST 2024 KILAVUZ TEKNOLOJİ TAKIMLARININ ÖDÜL DURUMU

Kılavuz Koustech (Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması Birinciliği)

Kılavuz Aura Auv (İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Birinciliği)

Kılavuz Kou Rover (Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Seviye Yarışması Birinciliği)

Kılavuz Egal Deneyap (Teknofest Robolig Lise Yarışması Birinciliği)

Delta Alaz (Teknofest Çip Tasarım Yarışması Birinciliği)

YTG-Bıogas Innovators (Biyoteknoloji Ve İnovasyon Yarışması Birinciliği)

Alfa Eta-H (Hyperloop Geliştirme Yarışması Üçüncülüğü)

GTU-Assos (Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Dördüncülüğü)

Kılavuz Aura Auv (İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü)

Kılavuz Cicikuş Rc (Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü)

Alfa Eta-H (Hyperloop Geliştirme Yarışması Haberleşme Sistemi Geliştirme Ödülü)

Kılavuz Kartallar (İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Dördüncülüğü)

YTG-Hazar (Hava Savunma Sistemleri Yarışması Beşinciliği)

Delta-Kırat (Çip Tasarım Yarışması Beşinciliği)

Delta-Yılkı (Çip Tasarım Yarışması Yedinciliği)