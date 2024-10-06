TEKNOFEST 2024 Adana'da final yarışmalarına katılan Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi Teknoloji takımları elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.ADANA (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2024’ün ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirildi.

788 bin 161 takım ve 1 milyon 630 bin yarışmacının katıldığı TEKNOFEST 2024’te Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi ortaklığında hazırlanan 6 takım da finallerde Selçuklu’yu temsil etti.

Final yarışmaları sonucunda Sürü İHA kategorisinde UAC-Team SGM takımı Türkiye 1.’si olurken, İnsansız Deniz Aracı kategorisinde SGM Gökturan takımı Türkiye 2.’liğini elde etti. Hava Savunma kategorisinde ise SGM Gökturan takımı Türkiye 4.’sü oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen festival alanın ziyaret ederek TEKNOFEST 2024’te başarılarıyla adından söz ettiren Selçuklu Gençlik Meclisi Teknoloji takımlarını tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, Konya’daki üniversitelerin festival alanındaki stantları da ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve takımlara başarılar diledi.

T3 Vakfı’nın organizasyonlarıyla 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarının Adana’daki final etabında Selçuklu Belediyesi olarak yer aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2018 yılından beri gerçekleştirilen TEKNOFEST organizasyonları sayesinde binlerce gencin artık deneyerek yapmanın mutluluğuna erişmiş olduğunu söyledi.

Bayraktar Grubu’nun ürettiği bütün insansız hava araçları, teknolojik ürünlerin sergilendiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Tabii çok sayıda kategoride gençlerimiz burada yarışmalara katılarak aslında kendilerini denemiş oluyor. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimize bu alanda destek veriyoruz. Selçuklu Gençlik Meclisimiz ile birlikte oluşturduğumuz TEKNOFEST takımlarımız bu sene Adana’daki yarışmalara katıldı ve çok önemli dereceler elde etti. Sürü İHA takımımız 1.’lik elde etti. İnsansız Deniz Aracı takımımız da 2.’liği elde etmiş oldu. Bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Üniversitelerimizle iş birliği halinde, Gençlik Meclisimiz ile birlikte üniversiteli ve liseli gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah teknoloji alanındaki yeniliklerle, gelişmelerle inanıyorum ki Konyamızda da savunma sanayisine ve teknolojik alanda ürün kazandırmaya çok önemli katkılar sağlamış olacağız. Bütün gençlerimize, katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitelerimize özellikle teşekkür ediyorum. T3 Vakfı’nın buradaki organizasyonlarda çok büyük katkıları ve emekleri var. T3 Vakfı’na, Selçuk Bayraktar’ın organizasyonunda gerçekleşen tüm yarışmalarda emek veren, çalışma sarf eden tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yerli ve milli anlamda teknolojiyi geliştirmeye, savunma sanayiini geliştirmeye her zaman devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda inşallah bu organizasyonlar gençlerimizin önünü açacak, onlara öncü olacak. O yüzden ‘durmak yok yola devam’ diyorum” diye konuştu.