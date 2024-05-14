Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, TEKNOFEST’e hazırlanan ve üzerinde çalıştıkları insansız hava aracı ile finale kalan Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerini konuk etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt ve proje ofisinde görev alarak TEKNOFEST’e hazırlanan, üzerinde çalıştıkları insansız hava aracı ile finale kalan öğrenciler Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu.

Eğitime olan ilgisi nedeniyle Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür eden Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt, “Arkadaşlarımız TEKNOFEST çalışma grubundan. Üniversitemizin İHA takımı. Şu an Manisa’nın te İHA takımı finale kalan. Güzel bir hazırlık yaptılar” ifadelerini kullandı. Projeleri hakkında bilgiler aktaran öğrenciler de 17 kişilik bir ekip olarak çalışmalarını yürüttüklerini belirttiler. Kaçak kazı ve definecileri bulmaya yönelik bir İHA yapmayı planladıklarını söyleyen öğrenciler, 2 bin proje arasında 57’nci olduklarını kaydettiler.

“GELECEĞE IŞIK TUTUYORSUNUZ”

Üretilen fikirlerin ve üzerinde çalışılan projelerin çok önemli olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise, “Geleceğe ışık tutuyorsunuz. Sizin gibi gençlere bu ülkenin de bu şehrin de ihtiyacı var. Emekleriniz için Manisa’m adına teşekkür ediyorum” dedi. Tarım ve tarımsal gelişime yönelik yazılabilecek projelerin Manisa’ya çok hizmet edeceğini söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu şekilde oluşacak projelerde Büyükşehir Belediyesi’nden istediğiniz bir destek varsa her zaman sizleri desteklemeye hazırız. Kollarınızı sıvamışsınız, yola çıkmışsınız. Bu en değerli olan şey. Fikir birlikteliğindesiniz. Muhtemelen proje hazırlanırken karşılıklı kavga da ediyor olabilirsiniz ama bunlar çok değerli şeyler. Çarpışan fikirler doğru fikri oluşturuyor. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden beklediğiniz, istediğiniz bir şey varsa bu kapı size sonuna kadar açık. Bu ülkenin, bu vatanın, bu şehrin sizlere çok ihtiyacı var. Bu konuda desteklenmeniz gerektiğinin bilincindeyim. Sizleri destekleyecek olan da bir başkan var. Devamlı projeler üretin” diye konuştu.