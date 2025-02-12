İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, TEKNOFES’TE hazırlanan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - KOÜ Makine Mühendisleri Kulübü ve Yazılım Kulübü öğrencileri, TEKNOFEST Mühendislik Yarışması için HYPERASH hızlı tren modülasyonu tasarımı ve çip yazılımı çalışmalarını sürdürüyor. Çıkmış oldukları bu yolda kendilerine ücretsiz tahsis edilen Dernekler Yerleşkesi’nde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, destekleri için İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.

ÜCRETSİZ TAHSİS

İzmit Belediyesinin öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu, “Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, dernekler yerleşkesini şehrimize kazandırırken amaçlarından biri de öğrenci kulüplerinin bu tesisimizi ücretsiz kullanabilmeleriydi. Onların proje üretebilmeleri adına en azından yer arayışına girmemeleri, bunun için bir ücret ödememeleri amaçlanmıştı.

GURUR DUYUYORUZ

Dernekler Yerleşkemize öğrencilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın ilgisi çok yoğun. Bu yoğun ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da göstermiş oluyor. Başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz KOÜ öğrencilerimizin TEKNOFEST sürecinde de yanlarında olmak bizi çok mutlu ediyor. Sonucu ne olursa olsun öğrencilerimizin bu emek ve heyecanları bizim için en büyük gurur” dedi.