Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken TEKNOFEST, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ankara’da başladı. Festivalde yerli ve milli projelerin merkez üssü olan Kahramankazan da yerini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin teknoloji festivali Ankara Etimesgut Havalimanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankara’nın birçok ilçe belediyelerinin de bulunduğu festivalde yerli ve milli projelerin merkez üssü olan Kahramankazan da yerini aldı. TEKNOFEST’te gösteri yapacak uçakların koordinasyonunun da yürütüldüğü Kahramankazan, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Kaan, Atak ve çok yakın zamanda kurulumu tamamlanacak BMC tank ve palet fabrikası ile yerli ve milli projelere ev sahipliği yapıyor.

Kahramankazan Belediyesi’nin standını ziyaret ederek TEKNOFEST İstanbul’da Türkiye üçüncüsü olan Poyraz İHA takımından insansız hava aracı hakkında bilgi alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Burada bulunan devasa savunma sanayi ürünlerinin hikayesi Poyraz İHA takımı gibi hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlerden başlıyor. Tohumu burada atılıyor ve ileride Kızılelma, Akıncı, Atak gibi meyvesini veriyor. Tüm vatandaşlarımızı Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından bir tanesi olan TEKNOFEST’e ve Kahramankazan Belediyesi standımıza bekliyoruz. Gelin hep birlikte Türkiye Yüzyılı’na şahitlik edelim” dedi.