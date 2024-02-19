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Teknolojinin gelişmesiyle değişen dünyayı ve insanlara etkilerinin değerlendirildiği Teknolojinin Geleceği Konferansı “Yapay Zeka” ana temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm Ofisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi işbirliğinde düzenlenen konferansa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Sunum, panel ve atölye çalışmalarının yapıldığı konferansın açılışında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, teknolojinin gelişmesi ve yapay zeka hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapay zeka ana temasıyla düzenlenen konferansta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yapay zekanın önemi ve teknolojinin gelişim süreci hakkında bilgi verdi ve öğretmenlerin teknolojinin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve iş dünyasında alanında uzman isimlerin bir araya gelerek birikimlerini paylaştığı ve bu yıl ilk kez düzenlenen konferansta, teknolojinin gelişmesiyle değişen dünya ve insanlara etkileri değerlendirildi.