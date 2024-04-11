Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim ve teknoloji desteği devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay’ın iş birliğinde deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla ilki Hatay’da hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri, depremden etkilenen diğer illerde de yaygınlaştırılıyor.

Bu kapsamda, Adıyaman (Merkez ve Gölbaşı ilçeleri), Gaziantep (Islahiye ilçesi), Kahramanmaraş (Merkez ve Elbistan ilçeleri), Malatya (Yeşilyurt ilçesi) ve Osmaniye’de (Merkez ilçesi) kurulan kütüphanelerle birlikte 100. Yıl Kütüphaneleri’nin sayısı toplam 8’e ulaştı. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlandığı ve Türk Telekom’un teknoloji, Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in ise dijital ve basılı eğitim materyali desteği sağladığı kütüphanelerin sayısının yıl sonuna kadar depremden etkilenen tüm illeri kapsayacak şekilde artırılması hedefleniyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu “Türk Telekom olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojinin toplumsal faydaya hizmetinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projede depremden etkilenen tüm illerde teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi