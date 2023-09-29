Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamı ve “Bugün, Yarın, Daima” mottosuyla Türkiye’ye “merhaba” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı ile benzerlerinden ayrılıyor.

Marka, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “Blade Batarya” teknolojisiyle de pazarda öncü rol oynayacak.

Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

BYD’nin Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yapan ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek, “25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdi. Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda; dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” diye konuştu.

BYD, ÜÇ MODELLE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPIYOR

BYD, başlangıçta üç modeliyle Türkiye pazarında yerini alacak. BYD öncelikli olarak Kasım ayından itibaren BYD ATTO 3 modelini Türkiye’de teslim etmeye başlayacak. Bununla birlikte BYD HAN ve BYD SEAL modelleri ise 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.

2024’te yılı içerisinde ise farklı BYD modelleri de showroom’lardaki yerini alacak.