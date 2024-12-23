TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kısa sürede 600 yatırımcıya ulaştı. Türkiye’nin tabana yaygınlık açısından en büyük fonu haline geldiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tüm payların kuruluş sermayesi bedeli karşılığında TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devrini gerçekleştirdiklerini söyledi. Burkay, KAP'a yapılan bildirimle şirketin yüzde 100 hissesine sahip tek ortağı fon olduğunu kaydetti.BURSA (İGFA)- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, lojistik sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Yük taşıma işleri ile gümrükleme, antrepo ve lojistik faaliyetleri sektör temsilcilerinin yer aldığı BTSO 44. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bu dönüşümün her alanda olduğu gibi lojistik sektörünü de etkilediğini ifade etti.

“Artık hiçbir alanda işler geleneksel yöntemlerle yürümüyor.” diyen Başkan Burkay, bu durumun firmalar ve ülkeler arasında artık bir “fark oluşturma” mücadelesine yol açtığını vurguladı.

Küresel ticaret hacmi ve e-ticaret geliştikçe üretim ve dağıtım stratejilerinin de öneminin arttığını ifade eden Burkay, “Bu süreçte tedarik zinciri yönetimi, yenilikçilikle birlikte rekabetin anahtarı haline geliyor. İnternet kullanımının artmasıyla e-ihracat pazarı da hızla büyüyor. Bugün Çin’in e-ihracat rakamları 230 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam ihracatıyla neredeyse aynı düzeyde.” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin önünde çok büyük hedeflerin olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine arasına girmek, ihracatı artırmak ve küresel pazarda daha güçlü bir konumda yer almak bu hedeflerin başında geliyor. Bursa bu hedeflere liderlik eden kentler arasında yer alıyor. Stratejik coğrafi konumumuzla, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’daki kilit pazarlara yakınlığımız, 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar kişiye erişim imkânımız var. Bu çok önemli bir avantaj. BTSO olarak, bu potansiyeli harekete geçirmek amacıyla lojistik sektörümüzü desteklemek ve rekabetçiliğini artırmak için projeler yürütüyoruz. BTSO Lojistik A.Ş. ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini azaltırken, Bursa iş dünyasının dış ticaretine katkı sağlıyor ve Yenişehir Havalimanı’nı hava kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getiriyoruz. Buradaki operasyonlarımız son yıllarda artan bir ivme ile devam ediyor. Bununla birlikte ulaşım ağlarıyla entegre, Bursamıza ve bölgemize yakışan nitelikte lojistik merkezler ve depolama alanları oluşturmak için de çalışmalarımız sürüyor. Kentimizin ekonomik potansiyelini daha iyi kullanabilmek için bu konuda planlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç var.” diye konuştu.

Bursa’da mevcut durumda depolama alanları ve diğer lojistik işletmelerin şehir içinde dağınık ve plansız bir şekilde yerleştiğini söyleyen Burkay, bu konuda şehrin bir strateji eksikliği olduğunu kaydetti.

Başkan Burkay, depolama alanlarının kamyon ve tır parkları konusunda planlanmış hiçbir yer olmadığını belirtti.

“E-TİCARETTEKİ BÜYÜMEYE CEVAP VERECEK BİR ALTYAPI OLUŞTURMALIYIZ”

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin en kuvvetli kaslarının lojistik altyapıları olduğunu söyleyen Başkan Burkay, son yıllarda üreticiler, lojistik firmaları, e-ticaret platformları ve bilgi teknoloji şirketlerinin yakın temas içinde faaliyet gösterdikleri merkezlerin dünya genelinde öne çıktığını söyledi. Özellikle Çin’in stratejik adımlarla lojistik ve e-ticaret sürecini ülke genelinde çok iyi yönettiğini ve bunu tüm dünyaya yaymaya çalıştığını ifade eden Burkay, “Bursa ve ülke olarak bizlerin de dış ticaretimiz ve e-ticaretteki büyümeye cevap verecek bir altyapıyı hızla inşa etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sektörlerimiz bu alandaki büyümeden faydalanmayacak.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB’da Güney Marmara’nın en kapsamlı lojistik merkezini hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

“SEKTÖRÜN KANAYAN YARASI LOJİSTİK PARK EKSİKLİĞİ”

BTSO 44. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın Kalyoncu Bursa’da sektörün kanayan yarasının lojistik parklar olduğunu söyledi. Diğer taraftan sektörde gruplaşmalar ve merdiven altı çalışan firmaların rekabeti zorlaştırdığına dikkati çeken Kalyoncu, sektör oyuncularını bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BTSO Meclis Üyesi Fahrettin Arabacı sektörün geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş ise Bursa’da uluslararası niteliğe sahip bir lojistik fuarı ve kongresi düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.