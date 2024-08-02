Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat merkezi TEKNOSAB’da 2024 yılı sonuna kadar 26 firmanın daha faaliyete geçeceğini belirterek, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL’ye, istihdam edilenlerin sayısının ise 13 bine ulaşacağını söyledi.BURSA (İGFA) - BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) ağırladı. Başkan Burkay, TEKNOSAB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş’a bölgede yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. TEKNOSAB’ın dört yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale geldiğini belirten Başkan Burkay, bölgede 37 parselde ruhsatlandırma ve inşaat çalışmalarının başladığını, 11 firmanın ise üretim faaliyetlerine başladığını kaydetti. Söz konusu 11 yatırımın toplam tutarının 15 milyar TL olduğunun bilgisini veren Burkay, bölgede 4 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

YIL SONUNDA İSTİHDAM 13 BİNE ULAŞACAK Bursa’da sanayideki dönüşüm ve ölçek ekonomisine geçişin liderliğini üstlenen TEKNOSAB’da 2024 yıl sonuna kadar inşaatı devam eden 26 firmanın daha faaliyet geçeceğini söyleyen Başkan Burkay, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL’ye, çalışan sayısının ise 13 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti. Burkay, ‘Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim’ vizyonu doğrultusunda üretim yapmaya başlayan akıllı fabrikaların yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalandığını belirterek, şöyle devam etti: “TEKNOSAB, iş modeli olarak dünyadaki en rekabetçi endüstri bölgelerinden bir tanesi. Türkiye’yi teknoloji organize sanayi bölgesi kavramı ile tanıştıran TEKNOSAB, Bursa’nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücüne önemli bir ivme kazandırıyor.”

TAM KAPASİTE ÜRETİM İÇİN HEDEF 2026 Bölgedeki firmalara güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, “Bölgemiz için son derece önemli olan İstanbul-İzmir otoyol bağlantı kavşağı çalışmalarında sona yaklaştık. Kavşak ve bağlantı yollarının tamamlanması ile bölgemizde inşaat yapım sürecinin hızlanmasını ve 2026 sonunda tüm parsellerde üretimin başlamış olmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan TEKNOSAB’da girişim sermayesi yatırım fonu modeli ile Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde sürdürdüğümüz bu yatırımlarla beraber bölgemizin güçlü ve alternatifli ulaşım ağına entegrasyonunu sağlarken, firmalarımıza uluslararası alanda önemli bir rekabet avantajı sunacağız. Sayın Valimize kent ekonomimizin yeni hedefleri ve vizyonu doğrultusunda yaptığımız çalışmalara gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Öte yandan Vali Mahmut Demirtaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte TEKNOSAB’da üretime başlayan firmaları ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.