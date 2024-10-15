Bursaspor, TFF 3. Lig’in 6. Haftasında kendi evinde Kahramanmaraşspor’u ağırladı. Stadyumu dolduran Bursaspor taraftarları, maç öncesi seremonisinde kadına şiddete farkındalık yaratmak için öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.BURSA (İGFA) - Bursasporlu futbolcular ‘1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı’ pankartıyla sahaya çıkarak meme kanserine dikkat çekerken, Teksas taraftar grubu ise kadına şiddete dikkat çekti.

Hem futbolcuların hem de Bursaspor’un efsane taraftar grubu Teksas taraftarlarının bu duyarlı yaklaşımı, statta oldukça duygusal anlara sahne oldu. Pankart gösteriminin ardından Bursasporlu taraftarlar, ‘Kadına kalkan eller kırılsın!’ sloganları attı.

“ŞİDDETİN BAHANESİ OLAMAZ”

Teksas taraf grubunun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Bugün burada, adaletin sağlanması ve şiddetin son bulması için sesimizi yükseltiyoruz. İsimlerini pankartlarda taşıdığımız 298 kadın sadece bir sayı değil, yaşadıkları zorluklarla mücadele etmiş hayatların simgeleridir. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz, ne kadına ne de çocuğa el uzatılmasına asla göz yummayacağız. Adaletin yerini bulması, toplumsal duyarlılığın artması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadeleri kullanıldı.

KADINLARDAN TEKSAS’A TEBRİK MESAJLARI YAĞIYOR

Verdikleri destek için Teksas taraftar grubuna teşekkür eden Tuğçe Çelik, “Emeğinize, vicdanınıza sağlık. Yapmış olduğunuz destekle biz kadınlara güç veriyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini siz erkek arkadaşlarımız ile beraber sağlayacağız. Teşekkürler teksas, teşekkürler çocuklar, iyi ki…” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş ise “Futbolu bir kenara koyup, bu düşünceye sahip olan vicdanlı insanlar olduğu sürece bu dünya güzel dönecek. Rabbim yenilerini yaşatmasın. Ülkemize ferahlık ve huzur gelsin inşallah. Emeği geçen herkese ve Bursaspor’a teşekkürler.” dedi.