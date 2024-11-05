Bursa'da Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği’nin (TEKSİDER) Yönetimi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Başkan Nermin Ceyhan, TEKSİDER’in ‘sektörün sesi olma’ misyonu ile kurulduğunu ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini belirterek, yeni bir dernek olmalarına rağmen kısa sürede üye sayılarının hızla arttığını söyledi. Bursa tekstili ve konfeksiyonunun tamamını temsil etmeyi amaçladıklarını da ifade eden Başkan Nermin Ceyhan, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu ve özel kuruluşların yanı sıra STK’larla iş birliğini güçlendirmeye devam ettiklerini aktararak kendilerini ağırlayan Başkan Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise TEKSİDER’in Bursa ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyerek Başkan Nermin Ceyhan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.