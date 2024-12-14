Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin, yeşil dönüşüm odaklı büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, tekstil sektör temsilcilerini “Baca Filtre Uygulamaları Bilgilendirme ve İstişare” toplantısında bir araya getirdi. Sektörde faaliyet gösteren firmaların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasına rehberlik eden çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Başkan Burkay, “Sürdürülebilir çevre konusundaki sorumluluğumuzun bilinciyle, ram baca filtreleri konusunda oluşturduğumuz çalışma grubumuz, sektörümüzdeki farkındalığı önemli oranda artırmayı başardı. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle tekstil boyahanelerimiz için atık su geri kazanım konusunda da benzer bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Sektörümüzün Geleceği İçin Kritik Bir Yatırım”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın, Türkiye’nin üretim kapasitesinde öncü bir şehir olduğunu, tekstil sektörünün de bu gücün en önemli taşıyıcılarından biri konumunda bulunduğunu söyledi. Firmaların, zorlu ekonomik koşullarda bile üretime, ihracata ve istihdama sundukları katkılarla Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Burkay, “Günümüzde üretimin sürdürülebilirliği ve çevreye uyumu artık bir tercih değil, uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için zorunluluk haline geldi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci, tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Çevre dostu üretim, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi başlıklar hem piyasa beklentileri hem de yasal gereklilikler açısından öncelik kazanıyor. Bu kapsamda, ram bacalarına filtre takılması zorunluluğu, Bursa’daki dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu sürecin maliyetli ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak bu adım, sadece çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceği için kritik bir yatırımdır.” diye konuştu.

“İş Dünyamıza Rehberlik Etmeye Devam Edeceğiz”

BTSO olarak, firmaların ve şehrin sorunlarına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Burkay, “Uludağ Üniversitesi ile birlikte tekstil sektörümüze yönelik koku giderici filtre sistemlerinin yatırım, işletme ve yerli üretilebilirlik açısından değerlendirilmesine yönelik fizibilite raporumuzu hazırladık. Ram bacaları filtre sistemi uygulamaları konusunda Odamız ev sahipliğinde pek çok toplantı gerçekleştirdik. Bursa Valiliğimiz ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz olmak üzere farklı kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, organize sanayi bölgelerimizden temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla sektörel ihtiyaçları belirledik ve çözüm önerileri geliştirdik.” dedi

. “Bursa Daha Verimli ve Sürdürülebilir Bir Yapıya Kavuşacak”

“Amacımız, işletmelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olurken aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim modeline geçişlerini kolaylaştırmaktır. Bu süreçte cezai yaptırımların ötesine geçerek çözüm odaklı bir yaklaşımı hep birlikte geliştireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullanan Başkan Burkay, “BTSO olarak her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket ederek Bursa’nın üretim gücünü daha çevre dostu, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.” dedi.

Toplantıda BTSO 55. Meslek Komite Üyesi Mihrimah Kocabıyık, ‘Ram Makinaları Filtre Sistemlerine Yönelik Yasal Mevzuat Hakkında Bilgilendirme’ sunumu yaptı. Toplantıda Prof. Dr. Bülent Keskinler, ‘Tekstil Sektöründe Su Geri kazanımı ve Sıfır Sıvı Deşarj Yaklaşımı İçin Temiz Üretim Teknolojileri’, Makine Mühendisi Dr.Emin Uğur Öz, ‘Bursa Tekstil Sektörüne Yönelik Koku Giderici Filtre Sistemlerinin Değerlendirilmesi’, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çakal ise ‘Yeşil ve Dijital Dönüşüm‘ sunumlarını gerçekleştirdi.