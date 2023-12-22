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Hızla yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri daha pratik, kolay ve hızlı olduğu için tercih ediliyor. Siber güvenlik şirketleri artan temassız ödemelerin geleneksel ödeme yöntemlerinden daha güvenli olup olmadığını inceleyerek, önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yakın alan iletişimi olarak adlandırılan NFC, 2010’ların ikinci yarısında kablosuz teknoloji ve yeni bir ödeme standardı olarak ortaya çıktı.

Bu teknoloji sayesinde, orijinal çip tabanlı kartlar daha da kullanışlı hale geldi. Kartları ödeme terminallerine ve ATM’lere takmak yerine, para transferi için NFC özellikli bir ödeme cihazına dokunmak yeterli oluyor. Temassız kartların yanı sıra, kart bilgilerinizi uygulamaya yükledikten sonra telefonunuzu ödeme için kullanmanızı sağlayan Apple Pay veya Google Pay gibi hizmetler aracılığıyla telefonlar da artık bu işlevi görebiliyor.

NFC NE KADAR GÜVENLİ?

NFC’nin temel amacının temassız işlemleri kolaylaştırmak olduğu düşünüldüğünde, tamamen güvenli olması gerektiği varsayılabilir. Diğer kablosuz iletişim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, çalışması için gereken yakınlık nedeniyle ele geçirilmesi çok daha zordur ancak bu, bazı siber saldırı türlerine karşı algılanamaz olduğu anlamına gelmez. NFC teknolojisinin özellikle ödeme işlemlerinde daha güvenli olduğu doğru olsa bile bu, teknolojinin hatasız olduğunu göstermez. Kötü niyetli kişiler istediklerini elde etmek için belirli güvenlik açıklarından kolayca yararlanabilirler.

TELEFONLA ÖDEME - DAHA MI GÜVENLİ?

NFC özelliği telefonlarda da mevcut. Apple Pay, Google Pay ve diğerleri PIN, parmak izi, yüz taraması veya telefonunuzda mevcut olabilecek başka bir ek güvenlik gerektirdiğinden, biraz da güvenli olabilir. Ayrıca her iki ödeme hizmeti de yalnızca etkinleştirildiğinde çalışır, bu nedenle birisinin sizden rahatça bir ödeme alma şansı daha azdır. Ek olarak Apple veya Google Pay kullanmak hesap bilgilerinizi başkalarına aktarmaz ve cihazınızı kaybetmeniz durumunda bu hizmetleri uzaktan devre dışı bırakmak oldukça kolaydır.

TEMASSIZ ÖDEMELERİNİZİ NASIL DAHA GÜVENLİ HALE GETİREBİLİRSİNİZ