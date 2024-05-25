Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu çevre adına örnek bir etkinliğe daha imza attı. Beyhekim Mahallesi'nde çevre temizliği yapan platform gönüllüleri "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle temiz çevreye dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi toplumda sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelere yayılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarına devam ediyor. Çevre gönüllüleri, Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu'nun bu kapsamda düzenlediği "Doğa için Adım Atıyoruz" sloganı ve "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle Beyhekim Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Konya Melike Cihan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri de destek verdi.

Çevre konusunda hem çevre gönüllüleri hem de farklı kurumlarla iş birliği yürüten Selçuklu Belediyesi "Doğa İçin Adım At" sloganıyla ilçede buna benzer faaliyetlerine devam edecek. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen bu etkinliklerle birlikte çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşması hedefleniyor.

"TÜM GAYRETİMİZ ÇEVRE DUYARLILIĞINI HER YAŞTAN İNSANIMIZDA OLUŞTURMAK"

Geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesinin temiz bir çevre olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Çevre bizim en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi ve bunu bir misyon haline getirdik. Bu sebeple Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık konusuna büyük bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini bitirmenin tek bir yolu var o da kirletmemek, atmamak, çözümü çevreye karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak İçin çalışıyorlar. İlkini Bosna Hersek Mahallemizde düzenlediğimiz bu etkinliğin ikincisini de Beyhekim Mahallemizde çevre gönüllülerimiz atık toplayarak gerçekleştirdik. “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” konseptiyle "Doğa İçin Adım Atıyoruz" sloganıyla sürdürdüğümüz bu çalışmalarımızı daha da gelişerek yaygınlaştıracağız. Çünkü çevre sadece bize değil bizden sonraki nesillerin de emaneti. Ben emeği geçen tüm gönüllülerimize ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar Selçuklu'da örnek olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak diye umut ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan çevre gönüllüleri ve öğrenciler çevre duyarlılığı farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek bu tarz etkinliklere katılmayı önemsediklerini söylediler. Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.