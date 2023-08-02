Denizli’de yayla turizmine yeni bir soluk getiren Büyükşehir Belediyesinin kent turizmine kazandırdığı Kefe Yaylası, günübirlik ve çadır turizminin yanında karavancıların da gözdesi oldu. Sıcaktan bunalanların akın ettiği 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, serin ve temiz havası ile herkesi kendine hayran bırakıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin yayla turizminin merkezi olması için Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın ardından Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek yeniden hizmete sunduğu Kefe Yaylası, karavan turizminin de gözdesi oldu. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan 300 çadır kapasiteli Kefe Yaylası, 171 bin metrekarelik alan içerisindeki restoran, büfe, manav, çay bahçesi, Yörük çadırı, 24 saat sıcak su, duş, spor ve oyun alanlarının yanında karavanseverler için de tüm imkanları barındırıyor. Kamp yapmak ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası son dönemde ağırladığı karavancılarla da dikkat çekiyor. Doğada güzel bir tatil yapmak isteyen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kefe Yaylası eşsiz manzarası, serin ve temiz havası ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Yayla sadece Denizli’den değil, çevre illerden de çok sayıda misafir ağırlıyor.

Karavancılar çok memnun

Karavan kampı için İzmir’den Kefe Yaylası’nı ziyaret eden Hakan Kamber, yaylaya bu yıl ilk kez geldiğini belirterek, “Karavancıyım, burası çok güzel bir yer, tabiat harikası. Burada olduğum için çok mutluyum. Ege’nin sıcaklarını burada serin serin atlatıyoruz” dedi. Tesisin tüm imkanları barındırdığına işaret eden Kamber, “Personelden çok memnunuz, güler yüzlü ve çok yardımseverler” dedi. Tüm karavancılara yaylayı tavsiye eden Kamber, “Yaz aylarını yaylalarda geçiririm ama bundan sonra hep buraya geleceğim” ifadelerini kullandı. Antalya’dan gelen Çetin Öztaş ise, “Üç seneden beri Kefe Yaylası’na geliyorum ve çok beğeniyorum, havası çok güzel” dedi. Kefe Yaylası’nın çok güzel bir iklimi olduğunu kaydeden Öztaş, “Buraya çok emek verilmiş, kamp alanı çok güzel tanzim edilmiş, yolları güzel. Elektrik, su, diğer imkanlar gayet güzel, altyapısı kuvvetli” dedi.

“Her şey çok güzel”

Muğla’dan gelen Halil Karabulut, fırsat buldukça karavanla seyahat ettiğini belirterek, “Buraya ilk kez geçen yıl geldim 1 hafta kaldım ve çok memnun oldum. Tesis çok güzel yapılmış, belediyeyi takdir ediyorum. Marketinden, restoranına, pide salonundan çay bahçesine her şey çok güzel, zaten rakım çok güzel, çam ağaçlarının arasında inanılmaz keyif verici bir yer, insan burada huzur buluyor. Fırsat buldukça buraya gelmeyi çok arzu ediyorum” diye konuştu. Özellikle karavancılara yaylayı tavsiye eden Karabulut, “Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Başkan Zolan’dan yaylalara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu’da yayla turizminin en önemli merkezlerinden birinin Denizli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin yayla turizmi yatırımlarıyla bunu daha da yukarıya taşıdığını söyledi. Kefe Yaylası’nın aşırı sıcak bugünlerde özellikle temiz ve serin havasıyla büyük rağbet gördüğünü işaret eden Başkan Zolan, “Gerek Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız, gerekse Kefe Yaylamız aşırı sıcak bugünlerde yoğun ilgi görüyor. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Tüm hemşehrilerimi, misafirlerimizi bu güzellikleri görmeye bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum” diye konuştu.