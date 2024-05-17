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Roketsan tarafından taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi TEMREN'in de Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda görevini başarıyla icra ettiği kaydedildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye!" mesajı verildi.

Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerden atılan yerli ve milli Temren füzesi ile hedefler imha edildi. ANKARA (İGFA) - Milli teknolojiler Denizkurdu-II/24 Tabikatı'nda yer aldı.

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