Dünyanın en büyük yat ve su sporları fuarlarından biri olan boot Düsseldorf, 18-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın dört bir yanından gelen yatçılar ve deniz tutkunları, Teos Marina standına büyük ilgi gösterdi.

Marina, özellikle Ege Bölgesi’nin doğal güzellikleri ve sunduğu kaliteli hizmetlerle uluslararası ziyaretçilerin beğenisini topladı. Marinacılık sektöründe Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan Teos Marina’nın Düsseldorf’taki başarısı dikkatlerden kaçmadı.

Boot Düsseldorf 2025’te Türkiye deniz turizmi temsilcilerinin sergilediği uluslararası başarı Türk marinacılık sektörünün dünya sahnesindeki yerini güçlendirirken, 5 Altın Çıpa ödüllü Teos Marina’nın sektördeki lider pozisyonunu da pekiştirdi. Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, fuar sonrası yaptığı değerlendirmede, etkinliğin uluslararası marinacılık sektörü açısından önemine vurgu yaptı: “Her yıl olduğu gibi, 2025’te de Düsseldorf Boat Show gibi büyük çaplı bir fuarda yer almak bizim için çok kıymetliydi. Yatçılarla birebir iletişim kurarak sadece Teos Marina’yı değil, ülkemizin marinacılık alanındaki gücünü de tanıtma fırsatı bulduk. Ziyaretçilerimizin gösterdiği ilgi, kaliteli ve prestijli hizmetlerimizi en etkili şekilde sunabildiğimizi de gösteriyor. Gelecek yıllarda da bu tür prestijli etkinliklere katılmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Teos Marina’nın fuardaki varlığı, yalnızca marinacılık hizmetleriyle değil, aynı zamanda Ege’nin incisi olan Seferihisar ve Sığacık bölgelerinin eşsiz cazibesini tanıtmasıyla da dikkat çekti.

Bölgenin yat turizmi açısından benzersiz bir destinasyon olduğu vurgusu, fuarın uluslararası ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.