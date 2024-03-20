Türkiye Emekliler Partisi (TEP), Bursa’nın ilçelerindeki teşkilatlanma çalışmalarını hızla tamamlıyor. TEP, Osmangazi'deki görev dağılımını yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de asgari ücretin altında aldıkları ücretle geçinmek zorunda bırakılan emeklilerin haklarını savunarak daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak misyonuyla kurulan Türkiye Emekliler Partisi (TEP), Bursa’nın ilçelerindeki teşkilatlanma çalışmalarını hızla tamamlıyor.

Türkiye’de çalışan emekçilerin ve emeklilerin siyasi platformdaki sesi olmayı hedefleyen TEP, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haftalarda Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirmişti.

TEP Başkanı Ahmet Duman’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören sonrasında ilk kez toplanan yönetim görev dağılımını yaptı. Listede yönetim kurulu üyelerinin; uzmanlık alanlarına uygun şekilde, tecrübeli ve yetkin oldukları görevlere getirildikleri gözlemlendi.

“EMEKLİLERİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ”

TEP Osmangazi İlçe Başkanlığı görevine getirilen Müberra Özdemir, partinin başta emekli olmak üzere, köylü ve esnaftan yana olup çürümüş sermayeden yana olan sistemi kökten değiştirmek için tüzük ve programını hazırlandığını belirterek, "Türkiye’de emeklilerimizi hiç kimsenin ezmesine izin vermeyeceğiz. Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir. Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde başta emekliler olmak üzere tüm toplum refaha ulaşmış seviyede olacaktır. Bizler; emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız.” diye konuştu.

Müberra Özdemir başkanlığındaki TEP Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu'nda, Mehmet Çınar Hastürk İlçe Sekreteri, Özcan Yeşildağ İlçe Saymanı, Ülfet Hayman İlçe Eğitim Sekreteri, Duygu Sert İlçe Bilişim Sorumlusu, Ayşe Kahramanoğlu ve Nilüfer Sert İlçe Kadın Kolları, Hasan Yaşar ve Mehmet Aksoy İlçe Esnaf Komisyon Başkanı: Ahmet Aşık ise İlçe Çalışanlar ve İşçiler Komisyon Başkanı olarak görev aldı.