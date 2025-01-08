Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Genel Başkanı Oktay Akçın, yaptığı açıklamayla SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaş zammına sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Emeklilerin sesini duymazdan gelen, istatistikleri manipüle ederek gerçekleri saklayan bu yaklaşımın, kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile gerçek hayat arasında uçurum giderek büyüdüğünü öne süren Akçın, emekli maaşlarına yapılan zamların TÜİK'in düşük gösterdiği bu enflasyon oranlarına göre belirleniyor ve sonuç olarak emeklilerimizin alım gücü her geçen gün eridiğini ifade etti.

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koyduğunu örneklerle açıklayan Akçın, "Örneğin, Ekim 2024'te TÜİK'e göre enflasyon yüzde 47,09 iken, ENAG'a göre yüzde 86,76 ve İTO'ya göre ise yüzde 57,99 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyük fark, emeklilerin yaşadığı mağduriyetin boyutunu daha net ortaya koymaktadır. Emeklilerimizin sesini duymazdan gelen, istatistikleri manipüle ederek gerçekleri saklayan bu yaklaşım, kabul edilemez bir durumdur. Emeklilerin temel hakları olan geçim hakkı ve saygın bir yaşam sürme hakkı ellerinden alınmaktadır" dedi.

"HAKLARIMIZIN KORUNMASINI İSTİYORUZ"

"Bizler emekliler olarak; haklarımızın korunmasını, adil bir yaşam sürmeyi, saygıyla karşılanmayı talep ediyoruz" diyen TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, hükümete çağrılarını şöyle sıraladı:

* Gerçek enflasyon oranları açıklansın!

* Emekli maaşları enflasyon oranında artsın!

* Emeklilerin yaşam koşulları iyileştirilsin!

* Emeklilerin temsil edildiği platformlar oluşturulsun!

* Bağımsız bir istatistik kurumu oluşturulsun!