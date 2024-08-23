Türkiye Emekliler Partisi (TEP), son dönemlerde sıklıkla yaşanan orman yangınları başta olmak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yüzyıllardır medeniyetlere beşiklik etmiş, bereketli topraklara ve doğal güzelliklere sahip bir ülke olduğunun altı çizilen TEP'in gündeme yönelik açıklamalarında, ormanların alev alev yanarken, vatandaşların alım gücününün de eriyip gitmesinin Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla bir yangın yerine dönüştüğünün göstergesi olduğu belirtildi.

Son günlerde ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları, hem doğal hayatımızı tehdit ediyor hem de iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini arttırdığı ifade edilen açıklamada,, "Yangınların söndürülmesinde yaşanan gecikmeler ve yetersizlikler, yetkililerin bu konudaki ihmalkarlığını gözler önüne seriyor. Yangın söndürme araç ve gereçlerinin eksikliği, koordinasyonsuzluk ve erken müdahalede yaşanan aksaklıklar, bu felaketin boyutlarını daha da büyütüyor. Öte yandan, ülkemizde yaşayan milyonlarca vatandaşımız, artan yaşam pahalılığı ve alım gücündeki düşüş nedeniyle büyük zorluklar yaşamaktadır. Gıda fiyatları başta olmak üzere her geçen gün artan fiyatlar, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, ülkemizde sosyal adaletsizliğin derinleşmesine ve toplumsal huzursuzluğun artmasına neden olmaktadır" denildi.

Hükümeti, bu yaşanan felaketler karşısında göreve davet eden TEP yönetimi, "Orman yangınlarıyla mücadelede daha etkin ve hızlı bir şekilde hareket edilmeli, yangın söndürme ekipleri güçlendirilmeli ve gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın alım gücünün korunması için acil önlemler alınmalı, temel ihtiyaç maddelerine erişim kolaylaştırılmalıdır. Ülkemizin geleceği için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu zorlu süreçte, siyasi ayrışmaların ötesinde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Unutmayalım ki, bu topraklar hepimizin ve gelecek nesillerindir" çağrısında bulunuldu.