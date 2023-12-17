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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği; mahalle konağının yapımında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - 2019 seçimlerinde halkın teveccühü ile Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir; seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Şayir’in; insanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirecek, mahalle konakları projelerinden olan Tepecik Konağı’nın yapımı tamamlanmak üzere.

Sosyal medya hesabından; projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda, “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 'Tepecik Mahalle Konağımız' da çalışmalarda sona gelindi yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” diye konuştu.