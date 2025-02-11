Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Gamze Süner Atay'ın başrolleri paylaştığı Terapi, izleyiciyle buluştuİSTANBUL (İGFA) - Can Çelebi'nin kaleme aldığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği “Terapi”nin başrollerinde Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Gamze Süner Atay yer alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Tuna Gürçoşkun'un, video prodüksiyonu Tolan Yapım'ın üstlendiği oyunun müzikleri ise Teoman imzasını taşıyor.

KAHKAHALAR VE HÜZÜN ARASINDA BİR YOLCULUK

“Terapi” oyunu; Elisa Vos (Gamze Süner Atay) adında, işinde başarılı ama kendi hayatında bir hayli çalkantılı bir psikiyatrist ile genç, saf görünen ama derin yaraları olan Yvonne Sesselaar'ı (Begüm Kütük Yaşaroğlu) bir terapi odasında buluşturuyor.

Yvonne, terapiye ilk kez gelen bir hasta gibi başlasa da seans ilerledikçe, büyük bir itirafta bulunuyor. Bu itiraf, Elisa'nın profesyonel duruşunu alt üst ederken hayatına dair sorgulamalar yapmasına neden oluyor.

Oyun bir yandan kadınların hayatındaki zorluklara, kadına yönelik şiddet ve baskıya cesur bir gönderme yaparken diğer yandan kadın dayanışmasının gücünü ve iyileştirici etkisini de vurguluyor.