20 Temmuz’da açıklanacak 2023-YKS sonuçları öncesinde uzmanlar, adayların tercihlerinde mutlu olacağı kararlar alabilmeleri için ön hazırlık yapmaları gerektiği konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite tercihleri öncesi, adayların nasıl doğru tercih yapabileceklerine dair değerlendirmede bulunan Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, insanın doğası gereği içgüdüsel tepkileriyle çevresine uyum sağlayamadığından hayatının her aşamasında karar verme durumunda kaldığını belirtti.

İSTEKLERİNİZE, İLGİLERİNİZE, YETENEKLERİNİZE GÖRE OLUŞTURDUĞUNUZ BİR LİSTENİZ OLMALI!

2023-YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını hatırlatan Tözeniş, “Adaylar başarı sıralarına göre, istekleri doğrultusunda, alternatifler oluşturarak bunların arasında kendileri için en uygun olan bölümleri tercih edecekler. Seçimlerinizde mutlu olacağınız kararları almak için öncesinde bir ön hazırlığınızın olmasının yolunuzu kolaylaştırır. Alışverişe çıktığımızda ihtiyacımız olan şeyleri alabilmek için öncesinde bir liste hazırlarız. Sizin de tercih yapmaya başlamadan önce sayısı önemli olmaksızın isteklerinize, ilgilerinize, yeteneklerinize göre oluşturduğunuz bir listeniz olsun.” dedi.

PUANA GÖRE DEĞİL, BAŞARI SIRANIZA GÖRE TERCİHLERİNİZİ OLUŞTURUN!

Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere bu dönem özelinde yaşadıkları kaygı düzeyini en aza indirebilmek için önerilerini şöyle sıraladı: