Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlanırken, tebliğ, tereyağı ve sadeyağı kapsadı.

Söz konusu tebliğe göre, tuz ilave edilmeyen tereyağının ağırlıkça en az yüzde 82 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su içereceği, tuz ilave edilen ve/veya çeşnili tereyağı ağırlıkça en az yüzde 80 süt yağı, en fazla yüzde 2 yağsız süt kuru maddesi ve en fazla yüzde 16 su içerebileceği belirlendi.

Çeşnili tereyağında taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi kullanılamayacağının altı çizilen tebliğde, sadeyağda ve çeşni maddesi bulunmayan tereyağında manda sütü aroması, yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılamayacağı kaydedildi.

İNEK, KOYUN, KEÇİ, MANDA GİBİ GÖRSELLER ETİKETLEMEDE KULLANILAMAYACAK

İlgili tebliğe göre etiketlemeye yönelik de kriterler belirlendi.

Tuz ilave edilmemiş tereyağında "tuz ilave edilmemiştir" ifadesinin etikette belirtilmesi zorunlu olduğunun altı çizildiği tebliğde, "Tuz ilave edilmiş tereyağının içerdiği tuz oranı, etiketin içindekiler bölümünde ağırlıkça yüzde "%..." olarak belirtilir. Ayrıca “tuzlu” ya da “tuz ilave edilmiştir” ifadesinin etiketin temel görüş alanında belirtilmesi zorunludur. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi ve miktarının gıda adı ile birlikte temel görüş alanında yer alması zorunludur. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde tek bir hayvan türüne ait sütün veya kremanın kullanılması durumunda hayvan türünün adının etikette belirtilmesi zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Yine tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin veya kremaların karıştırılarak kullanılması durumunda, sütün elde edildiği türlerin adlarının gıdanın adının yanında “inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden/kremalarından üretilmiştir” gibi ifadelerle belirtilmesi zorunlu olduğu, ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyeceği vurgulandı.

Ürünlerin taşınması, depolanması ve son tüketiciye arz edilmesi sırasında sıcaklığın ise en yüksek 4°C’de olmak zorunda olduğu kaydedildi.

UYUM ZORUNLULUĞU

Tebliğle birlikte 12 Nisan 2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Gıda işletmecileri, 1 Eylül 2025'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

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