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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınıp buradaki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan bugün tekrardan ameliyata alındı.

Zap bölgesinde terör örgütünün hain saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan, memleketi Adıyaman'da yeniden ameliyata alındı. ADIYAMAN (İGFA) - Kuzey Irak Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 30 Ekim'de mevzide nöbet tutan Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan keskin nişancı tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu yaralanmıştı.

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