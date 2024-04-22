İçişleri Bakanlığı, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonu düzenledi. Operasyonda 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da “Bozdoğan-28” Operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşayan Bakan Yerlikaya, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini belirterek, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 8 ilde düzenlenen operasyonun detaylarına da yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1782274277443571996