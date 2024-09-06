Son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 27'ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terör yuvalarına Mehmetçik pençesi vurulmaya devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Eylül'de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildiği, ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Hedef kıymetlendirme çalışmalarının sürdüğü bölgede, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.

Bakanlık, operasyonların aralıksız süreceğini belirtti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1831993227034980852