Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin son faaliyetini paylaştı.
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyuran Bakanlık, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajını yineledi.
Kaynak: igf