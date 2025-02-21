Pençe Kilit operasyon bölgesi ardından Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplamda 17 oldu.ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, öğleden önce Pençe Kilit bölgesinde etkisiz hale getirdiği 9 terörist sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İGF