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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabah saatlerinde Fırat Kalkanı ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmesi ardından Pençe Kilit ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, öğleden önce operasyon bölgelerindeki 20 teröristin etkisiz hale getirlidiğini duyurması ardından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylelikle bugünkü etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e çıktı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" mesajını verdi.

Kaynak: igf