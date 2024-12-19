Milli Savunma Bakanlığınca, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959 oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin açıklandığı toplantıda, 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959'a yükseldiği, 13 bin 745 kişinin de sınırdan yasa dışı geçmesinin önlendiği kaydedildi.

Son bir haftada 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 şahıs yakalanmış, 1.487 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GiFIwcVLhT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2024

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 kişi yakalandı.Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü mensubu olduğu tespit edildiği belirtilirken, yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 13 bin 745 oldu, engellenen kişi sayısı da 94 bin 813’e yükseldi.

Öte yandan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütlerine karşı önleyici ve kapsayıcı tedbirlerle Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edildiğini kaydetti.

"Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir" diyen Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda; Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,önceliğimizin ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.