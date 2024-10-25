Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi. Sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA KARARLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı.

Toplantıda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı. Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.