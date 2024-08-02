Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğiyle yürütülen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi kapsamındaki ‘İyi Uygulamalar Yarışması’nın kazananları belli oldu. 29-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen nihaî değerlendirme toplantısı sonunda Türkiye genelinden 278 projeden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üçe giren projeler ödül almaya hak kazandı. Kazananlara ödülleri Eylül ayında düzenlenecek törende takdim edilecek. Proje sonunda, elde edilen kazanımların kalıcı olması adına iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Toplumda temizlik ve hijyen konusunda kültürel bir dönüşüm sağlamak hedefiyle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve OPET iş birliğinde 2022 yılında hayata geçirilen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi kapsamında düzenlenen İyi Uygulamalar Yarışması sonuçlandı. 81 ilden resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin katıldığı yarışmada nihaî değerlendirmeye kalan 278 proje içinden her kategoriden ilk 3 proje dereceye girmeye hak kazandı.

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi kapsamında hazırlanan eğitim program ve materyalleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayınlandı. Hazırlanan içerikler 2023-2024 eğitim öğretim yılında söz konusu platformlar aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm resmî okullarda, 1 milyon öğretmen ile yaklaşık 16 milyon öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin kullanımına sunuldu. Proje çerçevesinde ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin temizlik ve hijyen temalı uygulamalarını kapsayan İyi Uygulamalar Yarışması başlatıldı.

81 il düzeyinde, 4 kademede (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) belirlenmiş iyi uygulama örnekleri, 29-31 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarıyla belirlendi. Değerlendirme yapan komisyon; Millî Eğitim Bakanlığı, Opet ve Benchmark Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ajansı temsilcilerinden oluştu. Değerlendirme toplantılarının açılışı, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Nezir Ünsal, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Opet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Komisyon değerlendirmeleriyle; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere toplam 12 iyi uygulama belirlendi. Dereceye giren projeler ödüllerini Eylül ayında düzenlenecek törende alacaklar.

“PROJEYİ HALKA HALKA BÜYÜYECEK BİR KURGUYLA TASARLADIK”

Antalya’daki değerlendirme toplantısında konuşma yapan OPET Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, “OPET olarak gerçekleştirdiğimiz pek çok sosyal sorumluluk projesinin çıkış noktasının gerçek hayatla örtüşmesi, gerçek ihtiyaçlara çözüm üretmesi ve başarıyla ilerlemesi ana hedefimiz. Sizlerin de bildiği gibi OPET’in ilk sosyal sorumluluk projesi Temiz Tuvalet Kampanyası idi. Bu kampanya ile hijyen anlayışı değişti ve geçmişte ülkemizde halka açık alanlarda tuvalet konusunda sıkıntı yaşanırken, bugün artık dünyada bu konuda örnek gösterilen ülkelerden biri olduk. Bu kampanyayı yalnız kendimizde bırakmaksızın okullarda, belediyelerde, camilerde kısaca ülkemizin pek çok noktasında uygularken, yurt dışından gelen tekliflere de “hayır” demedik. Ülke sınırları dışında; Mekke, Medine, Cidde, Riyad, Üsküp’te eğitimler vererek farklı coğrafyalarda yaygınlaştırdık. Diğer taraftan kampanyanın sürdürülebilirliği için okullardan başlayarak tüm çocuklara ulaşacak projeler üretmeye kafa yorduk. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırladığımız Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi etkisi halka halka büyüyecek bir kurgu ile tasarlandı ve çok kapsamlı bir proje oldu. Projenin başarıya ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktu, geride bıraktığımız uygulama süreci de bu düşüncemizi doğruluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE DEK HER YAŞ GRUBUNA ULAŞIYOR”

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın da “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projemizle 81 ildeki tüm okullarda öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerimizde temizlik ve hijyen konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Okul öncesinden liseye dek her yaş grubunda temizlik ve hijyenle ilgili sağlanan farkındalığın ve dönüşümün okullardan başlayarak tüm okul çevresine yayılmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Proje kapsamında hazırladığımız etkinlik kitapları, hijyen ajandası, mesaj kartları, posterler ve veli mektubu ile öğrenciler, okul personelleri ve velilerde temizlik ve hijyen konularında aktarılan bilgilerin pekişmesini ve kalıcı alışkanlık oluşmasını hedefledik. Projede yer alan, katkılarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin içeriğinde kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden, ortamda hijyenin doğru şekilde sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik içerikler yer alıyor. Çocukları ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde her kademede görev yapan öğretmenlere, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlandı. Proje kapsamında ÖBA’ ya ek olarak Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) da yayınlanan eğitimlerle, öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ile hijyen konusunda bilinçlenme sağlayarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı olması adına iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.