İpsala Devlet Su İşleri’nde işçiler ve Türk-iş Sendikasına bağlı Tes-İş Sendikası üyeleri, dün basın açıklaması yaparak oturma eylemi yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açıklamada az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın sloganıyla vergideki Adeletsizliğe dikkat çekilmek istendi ve gerçek enflasyonun açıklanmamasına bu yüzden çalışanların geçim sıkıntısı çektiği vurgusu yapıldı.

Saat 08.00’de başlayan eyleme Türk-İş Sendikası’ne bağlı TES İş üyeleri de katıldı.

Sendika Şube Temsilcisi Gökhan Tok, açıklamayı okuyarak, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Açıklama şöyle;

SIKINTILARIMIZ DEVAM EDİYOR

Bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız artarak devam ediyor.

-Hayat pahalılığı,

-Satınalma gücümüzdeki gerileme,

-Adaletsiz vergi sistemi,

-Kamu işyerlerinde ücret dengesizliği,

-İşsizlik,

Güvencesiz çalıştırma ve kayıtdışı ve mülteci istihdamı gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere,toplumun büyük bir bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir.

MİTİNGLER YAPTIK

Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ/Çerkezköy’de, 3 Eylül'de ise Zonguldak'ta on binlerce işçinin katıldığı mitingler yaptık.

Sesimizi duyurmak istedik. Sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk. Ancak bir sonuç alamadık.

Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüzbinler ile söyleyeceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz.

HER GÜN ZAM BELİMİZİ BÜKÜYOR

Markete, pazara,temel tüketim ürünlerine,tepeden tırnağa her şeye hergün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatla bugün alamaz olduk.

Büyükşehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı.

Okullar açıldı,eğitim masrafları altından kalkılamaz birhale geldi.Analar,babalar“çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz” diyor.

Elektriğe ve doğalgaza geçtiğimiz aylarda yüzde 38 zam geldi. Önümüz kış. İşçisi,emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor.

Kişi başına düşen gelir artıyor ama işçinin ve emeklisinin geliri değil sefaleti artıyor. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozuldu.

İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır.

Buradan tekrar söylüyoruz: Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. sosyal barış olmaz.

GERÇEK ENFLASYON AÇIKLANMALI

Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşandı. Geçim şartları ağırlaştı. Ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi. İşçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir.

Kaldı ki açıklanan enflasyon yaşadığımızı gerçeğin çok uzağındadır. Bizi yansıtmıyor. Açıklanan resmi enflasyona göre belirlenen ücret zammı bizi daha da yoksullaştırıyor. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu kayıp daha da artacaktır.

Enflasyonun biran önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

İşçiler enflasyonun sebebi değildir.Enflasyonu düşürmek için fedakârlığı kazancını ve servetini artıranlar yapmalıdır.

GELİR ADALETİNİN SAĞLANMASI GEREKİR

Ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergide adaletin sağlanması gerekir.

Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var. Ama işçinin ödediği kadar vergi vermiyorlar. .

İşçiler 12 ay çalışmakta ve fakat 2,5 aylığına vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Yaptıkları her harcamada KDV’si, ÖTV’si olmak üzere ödediği dolaylı vergi var.

Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları kabul edilebilir düzeyde güncellenmelidir. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.

Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı,geçmiş yıllarda olduğu gibi,brüt asgari ücretin12katından az olmamalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde 15’de sabitlenmelidir. İşçilere yapılan sosyal amaçlı ödemelerden vergi kesilmemelidir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SIKINTI YAŞIYORUZ

Kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde yaşanan sıkıntıyı biliyorsunuz. 2023 yılında Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri farklıdır.

Enflasyonun yüksek olması sebebiyle,sözleşme başlangıç tarihleri arasındaki bir aylık zaman farkı bile ücret zammı açısından soruna yol almıştır. Kamuda bir ücret dengesizligi ortaya çıkmıştır.

Bu sorun,işyerilerinde huzursuzluğa yol açmaktadır.

Ücretlerde ortaya çıkan farklılık, çalışma barışını ve üretimi olumsuz noktaya taşıyabilecek noktaya gelmiştir. Acilen,ek çerçeve anlaşma protokolü yapılması talebimizi yaptık. Yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olanlarla, 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu iş sözleşmelerindeki ücret zammı oranı arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE SORUNLAR ÇÖZÜMLENMELİ

Sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir.Ancak bu sorunlara yenileri de eklenmektedir Emekli aylığı bağlanmasında geçmişte yapılan düzenlemelerin ne anlama geldiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı işyerinde aynı dönemde çalışan iki işçiye emekli aylığı başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı aylık bağlanabilmektedir. Uygulanan sosyal güvenlik sistemi nedeniyle, enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde, 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları, 2025 yılında başvuracaklara göre daha fazla olacaktır.

Bu durum birçok işçinin emeklilik başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar‘ oluşacak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İşçinin hak kaybına uğramasının önüne geçilmelidir.

KIDEM TAZMİNATIMIZA DOKUNDURTMAYIZ

Geçimini emeği ile sağlayan işçilerin emeklilik döneminde önemli bir güvencesi alacağı kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte, çocuklarını evlendirmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında, meydanlarda "kızımınçeyizi oğlumun düğün parası” dedik, ortadan kaldırılmasına karşı durduk. TÜRK-İŞ olarak verdiğimiz mücadeleyle bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak kıdem tazminatı da zaman içinde eridi.Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün arttırdı.

Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin 7,5 katı olması gerekmektedir.

TÜRK-İŞ HERKES İÇİN MÜCADELE EDİYOR

TÜRK-İŞ; sadece işçinin değil, emeklinin, çiftçinin, esnafın yani dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin insana yakışır şartlarda yaşaması için mücadele etmektedir.

Sendikalı işçi ile örgütsüz işçi, memur ile işçi,sigortalı işçi ile kayıtdışı çalışanı ve mülteciyi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşsizlerin iş beklentisiyle çalışanlara baskı kurulmak isteniyor.

Türkiye ucuz işgücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük işçi maliyet sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz.çekiyoruz.

Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz.

Yaşasın TÜRK-İŞ,

Yaşasın Ekmek,Barış ve Özgürlük Mücadelemiz...

Açıklamanın ardından sendika üyeleri 1 saatlik bir oturma eylemi yaparak iş yavaşlattı.