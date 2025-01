ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla 2024'te Almanya'nın premium otomobil markalarından biri olan Audi'yi geride bıraktı.BURSA (İGFA) - Volkswagen grubunun markası olan Audi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 düşüşle 1,67 milyon araç sattı. Tesla ise 2024 yılında 1,79 milyon araç sattı. Audi'nin tamamen elektrikli modellerinin teslimatları küresel olarak yüzde 8 düşüşle yaklaşık 164.000 adede geriledi.

Üreticiler, satışların yavaşlaması ve Volkswagen’in kendi adını taşıyan markasının kapasitesini azaltması nedeniyle üretimi kısmaya başladı.

Geçen yıl Tesla için de sorunsuz geçmedi. ABD’li şirket, on yılı aşkın süredir ilk yıllık teslimat düşüşünü bildirdi ve 2024’te dünyanın en çok tamamen elektrikli otomobil satıcısı olarak Çin’li rakibi BYD karşısında liderliğini kıl payı korudu.

