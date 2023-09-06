Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bodrum Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Okutan Bodrum Projesi hayata geçirildi.MUĞLA (İGFA) -Bodrum Belediyesi’nde gerçekleşen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Bodrum Şube Başkanı Erdal Ağaoğlu katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeyi amaçlayan proje kapsamında, Bodrum sakinlerinin ilçedeki üniversitelerde kayıtlı veya kendisi ya da ailesi Bodrum’da ikamet eden, başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere burs desteği sağlaması hedefleniyor.

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), Bodrum ilçesinde yükseköğretim hizmeti veren üniversitelerde kayıtlı veya kendisi ya da ailesi Bodrum’da ikamet eden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Bodrum Belediyesi’yle güçlerini birleştirdi. Okutan Bodrum Projesi kapsamında Bodrum sakinleri, ilçede maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Bodrum sakinleri tarafından Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturulacak burs fonu ile gençlere 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 5 Eylül 2023 Salı günü gerçekleşen imza töreninde; “Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle adım atmalarına fayda sağlayacak iş birliklerini önemsiyoruz. Eğitim yolunda sosyal belediyecilik anlayışıyla da hareket ediyor, çalışmalarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin aydınlık yüzü gençlerimize destek olmak onların eşit şartlarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu bir bakıma da gönül işidir. Bizler bu işte hayırsever vatandaşlarımızla beraber geleceğimize katkıda bulunacağız. İmzalanan Okutan Bodrum protokolüyle Bodrum’da fırsat eşitliğini sağlamış olacağız. Bodrum halkı ile ilçemizde çeşitli maddi sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen ya da devam etmekte sıkıntı yaşayan değerli öğrencilerimize eğitim desteği sağlamış olacağız. Bu iş birliğine vesile olan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’a ve TEV Bodrum Şube Başkanı Erdal Ağaoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.