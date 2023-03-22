Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şube Yürütme Kurulu tarafından, afetzede çocuklar ve gençlerin hayata yeniden tutunması ve umut olması amacıyla "Dayanışma Yemeği" düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen gecede toplanan burslarla 11 ili etkileyenafette zarar görmüş 500 öğrenciye eğitim desteği sağlanacak.İZMİR (İGFA) - Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın,TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, İzmir Şube Yürütme Kurulu üyeleri, bursiyerlerileİzmir iş dünyasından ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Kurulduğu tarihten itibaren Türk Eğitim Vakfı’nın çalışmalarına ve deprem özel videolarına yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Eğer canınız yanıyorsa yaşıyorsunuz ama eğer başkasının canının yanmasından sizin de canınız yanıyor ise insansınız. Umudumuz çok büyük ve geleceğin Türkiye’sinin çok daha adil, çok daha müreffeh çok daha özgür, çok daha demokratik bir ülke olacağını inanıyoruz. Türk Eğitim Vakfı’na çalışmalarından ötürü tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Bir etkinlikte sohbet ediyorduk. İnsanları “Nasılsınız?” dedim, “Memleket kadar iyiyiz” dediler. Hepimiz memleketimiz kadar iyiyiz, gençlerimiz kadar umut doluyuz ve gençlerimizle daha iyi olacağız. Gençlerimize destek vermeyi sizlerin destekleriyle sürdüreceğiz. TEV İzmir Yönetimini de düzenledikleri bu gece için tebrik ederim” diye konuştu.

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TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazide, bir ülkenin kalkınmasındaki en temel yolun eğitim olduğunu ve aynı acıları yeniden yaşamamanın tek yolunun ise bilim ve eğitimden geçtiğini vurguladı.

TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu'nun düzenlediği kampanyaya, çok sayıda hayırsever ve sponsor destek verdi. Gecede TEV Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu’na bağışta bulunan Aysel Baysak’a teşekkür plaketi verildi.

Etkinlikte, Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleşti.Türk Eğitim Vakfı bursiyeri Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı öğrencisi Ayben Bağcı, kemanda Ziya Güçkan ve piyanoda Oğuzhan Taşoğlu eşliğinde müzik dinletisi gerçekleşti.TEV eğitim bursu yemeği kapanış konuşmasının ardından İzmir marşı ile son buldu.