TEV (Türk Eğitim Vakfı) ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında uzun vadeli bir işbirliğine imza attıklarını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - TEV (Türk Eğitim Vakfı) ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) etki alanlarında sinerji yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştirdi.

Türkiye'nin çalışma alanlarında önde gelen iki değerli sivil toplum kuruluşu, imzaladıkları “Sürdürülebilirlikte Ortaklık İşbirliği” protokolü kapsamında sayıları 81 ilde 17.700'e ulaşan TEV bursiyerleri, TEVİTÖL ve TEV'in yapımına destek olduğu okulların öğrencileri için WWF-Türkiye uzmanlığıyla oluşturulmuş doğa koruma ve sürdürülebilirlik eğitimlerinin düzenlenmesinden doğa koruma ve sürdürülebilirlik alanlarına özel lisansüstü burslarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede işbirliği yapılacak.

Ayrıca, protokol kapsamında iki kurum birlikte doğa temelli çözümler konusunda ideathon ve proje yarışmaları gerçekleştirecek. WWF-Türkiye ve TEV ortaklığında geliştirilen tüm eğitim içerikleri ve araştırma teşviklerine ek olarak bursiyerlerin staj ve istihdama uzanan bir programa dahil olması için de çalışmalar yapılması planlanıyor. Bununla birlikte TEV tarafından gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleri de WWF-Türkiye tarafından doğa koruma eğitimleri ile desteklenecek.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, iklim krizi ve doğa kayıplarını bir arada yaşadığımız çoklu krizler dünyasında geleceğe her açıdan hazır gençler yetiştirmenin, doğa korumayı eğitimin her aşamasına en etkin biçimde dahil etmek dışında bir yolu olmadığını vurgulayarak, “Gençleri geleceğe hazırlamak hepimizin ortak yükümlülüğü. Bu ortaklık sayesinde gençlere, ihtiyaç duydukları 21. yüzyıl becerilerinden belki de en önemlisini – sürdürülebilirlik donanımını verebilmeyi hedefliyoruz. TEV'in değerli ekosisteminin yaratacağı çarpan etkisi ülkemiz ve dünya için umudumuzu güçlendirecek” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise, “WWF-Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sürdürülebilirlik alanındaki eğitimlerimizi güçlendirecek ve Türkiye'nin dört bir yanındaki TEV'li gençlerin doğa koruma ve sürdürülebilirlik konusunda yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunacak. TEV olarak gençlerin kendi geleceklerinde hayal ettikleri dünyaya kavuşmalarına rehberlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.