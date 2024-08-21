Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2024-2025 akademik yılında başarılı ve imkânları kısıtlı olan meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine vereceği burslarla ilgili kararlarını açıklayan vakıf; yeni dönemde burs tutarlarını yüzde 100’e yakın oranda artırdı.ANKARA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini odağına alarak 57 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ve imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitim hayatını kesintisiz şekilde sürdürebilmesini sağlayan, kapsamlı bir destek sunuyor.

2024-2025 AKADEMİK YILI TEV AYLIK BURS TUTARLARI

Gençlerin imkânsızlıklar sebebiyle eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması için burs desteği veren TEV, 2024-2025 akademik dönemi için aldığı yeni kararlar kapsamında aylık üniversite bursunu 4.500 TL, meslek lisesi bursunu ise 2.200 TL olarak belirledi. Başarı bursları kapsamındaki yüksek lisans öğrencilerine aylık burs miktarının 6.750 TL, doktora ve üstün başarı bursiyerlerine ise 9.000 TL olmasına karar verildi.

TEV Eğitim (Yükseköğrenim) bursiyerlerinin eğitim bursuna ek olarak alabildiği tamamlayıcı destekler bu yıl daha da genişletilerek 2.500 öğrenciye ilave aylık destek yapılacak. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sunulan yeni tamamlayıcı destekler ile öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukların hafifletilmesi ve eğitim hayatlarına odaklanabilmeleri hedefleniyor. Yeni destek paketi çerçevesinde, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık 1.000 TL, ulaşım giderlerini karşılamak için 700 TL ve kitap-kırtasiye ihtiyaçları için 400 TL burs verilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

TEV, farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere yönelik burs programlarına ilişkin başvuru tarihlerini belirledi. Yurt bursu başvuruları 15-29 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Meslek lisesi öğrencileri için burs başvuru dönemi 9 Eylül'de başlayacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek. Lisans öğrencileri ise 16 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında burs başvurularını gerçekleştirebilecekler. TEV’in Üstün Başarı Bursuna (ÜBB) başvurular 2 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sanat alanında eğitim gören ve ÜBB Sanat Bursu’na başvurmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci 21 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında olacak. Yüksek lisans ve doktora burslarına başvurmak isteyen adaylar için ise başvuru tarihleri 23 Eylül-18 Ekim olarak belirlendi.