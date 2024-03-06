İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı bu yıl 5’inci kez ziyaretçileri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yılı 11,6 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan ve Türkiye’nin üretimde ve istihdamda önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektörü, bu yıl 5’inci kez düzenlenen Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda buluştu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde düzenlenen ve 8 Mart’a kadar sürecek fuarın açılışına, Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz katıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarla, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesinin ve tasarım gücünün artırılması amaçlanırken; bu yıl ilk kez iplik ve denim bölümlerine de yer verildi.

TÜRK MALI ALGISINI VE MARKA DEĞERİMİZİ YÜKSELTECEK

Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat açılış konuşmasında, “Bütçemizin yüzde 61’ini ihracatçılarımıza tahsis ediyoruz” diyerek, “Texhibition İstanbul Fuarı’nın ülkemizin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü artıracağına, Türk malı algısını güçlendirerek marka değerimizi yükselteceğine ve ülkemizin bir tasarım ve yeni nesil ürünler merkezi olması yolunda önemli katkılar sağlayacağına, dünyanın üç devinden biri olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. İhracata dayalı büyüme modelinde lider sektörlerden biri olan tekstil konfeksiyon ürünleri sektörü, ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Tekstil konfeksiyon ürünleri sektörü ihracatımız 2023 yılında 32 milyar 885 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 5 milyar 295 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı itibarıyla, ülkemizin ihracatının yüzde 13’ünü tekstil-konfeksiyon ürünleri sektörlerimiz karşılıyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Türkiye'nin 40 yıl önce başlayan ihracata dayalı büyüme idealinde önemli bir rol oynamıştır. Tekstil ve moda, bu vizyonun temel taşlarındandır.” yorumunu yaptı.

BAKANLIKTAN YEŞİL ÜRETİM İÇİN İHRACATÇIYA DESTEK

“Yeşil üretimi destekleyen tekstil ve hammaddeleri sektörümüz, Sürdürülebilirlik Eylem Planı ile Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nı yayımlayarak öncü sektörlerden biri olmuştur” diyen Bakan Bolat, “Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye uyum sürecini yakından takip ediyor ve aktif sorumluluk alıyoruz. Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ihracatçı firmalarımızın kaynak, süreç ve enerji verimliliği, dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyabilecekleri farkındalık, yol haritası, ihtiyaç analizi ile yöntem ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’ni iki hafta önce hayata geçirdik. Oluşturulan bütüncül destek modeliyle, şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon TL’ye kadar Ticaret Bakanlığımızca desteklenecektir.” açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında şunları söyledi: “Bu yılın ilk iki ayında hedeflerimizin gerisindeyiz. Her şeye rağmen biz moralimizi bozmadık, bozmuyoruz. Nitekim en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Yılın ikinci yarısında küresel pazarların canlanmasıyla birlikte hem hazırgiyim hem de tekstil ihracatımızda ibre yeniden yukarıya dönecek.”

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise “Texhibition ile dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına ulaşan tekstil fuarlarından biri olduk. Niteliğimizi korumak ve kontrollü büyümek; fuarımızı dünyanın en prestijli fuarlarından biri haline getirmek en büyük amacımız. Başta Ticaret Bakanımız olmak üzere tüm paydaş kurumlardan aldığımız güçle hedeflerimize ulaşabileceğimize eminim.” diye konuştu.