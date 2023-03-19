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Sağlık personeli için lokma hayrı yapıldı

Sağlık personeli için lokma hayrı yapıldı

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Erbaaspor’u ile 1-0 mağlup etti.

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