DenizBank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliği ile 2020 yılında başlattığı Milli Futbol Takımları ana sponsorluğunu 3 yıl daha uzattı.İSTANBUL (İGFA) - Yenilenen sponsorluk anlaşması DenizBank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Federasyon olarak Türk futbolunu kalıcı ve sürdürülebilir başarılara taşıma, marka değerini artırma çalışmalarını sürdürürken; bu hedeflere ulaşabilme yolunda doğru ve güçlü iş birliklerinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. kuruluş yıldönümünde futbolumuzu daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda kıymetli destekleri ve yol arkadaşlıkları ile her zaman Türk futbolunun yanında yer alan ve destekleyen DenizBank ile sponsorluk anlaşmamızı 3 yıllığına yenileyerek iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Bugün imzalayacağımız yeni anlaşma ile DenizBank, Erkek Milli Takımlarımız ve Kadın Milli Takımlarımızın yanı sıra eMilli Takımımızın da ana sponsoru oluyor.” dedi.

Sponsorluk anlaşması için DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “DenizBank ile yapacağımız bu yol arkadaşlığı; Erkek A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde grubundan çıkarak Almanya’da yapılacak finallere katılmaya hakkı kazanmasında, Ekim ayından bu yana aldığı sonuçlarla dünya sıralamasında en fazla puan toplayan takım olmayı başararak 3 basamak birden yükselen Kadın A Milli Futbol Takımımızın bu başarısını artırarak sürdürmesinde itici güç olacaktır. Ayrıca eMilli Takımlarımızın da dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de büyük ilgi ile takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından çok kıymetli bir alan olduğuna inanıyoruz. FIFA’nın düzenlediği ve eMilli Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri’nde Denizbank’ın desteğini alarak ülkemizi gururlandıracak sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasını milli görev olarak sahiplendiklerini, Türk sporunun çınarı ve lokomotifi olan dört büyükler başta olmak üzere futbol endüstrisinin bütününe desteklerini kesintisiz sürdürdüklerini altını çizerek, “Bundan 3 yıl önce Erkek ve Kadın Milli Takımlarımıza destek ile başladığımız Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğimizin kapsamını, dijitalleşen dünyada sporun geleceği olan eFutbola desteğimizle genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi gözümüzü 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası’na çevirdik" dedi.

