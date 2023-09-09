Her yaştan insanın rahatladığı ve stres attığı Gençlik Kampı, bu kez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan çocukları ağırladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı, oyun ve eğlence alanları ile çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken, yeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla da aileleri büyülemeye devam ediyor. Her yaştan insanın rahatladığı ve stres attığı Gençlik Kampı, bu kez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan çocukları ağırladı. Ailelerin de katıldığı etkinlikte önce doğa yürüyüşü ile etrafı keşfeden çocuklar, survivor parkurunda kıyasıya mücadele etti. Oyun alanında gün boyu gönüllerince eğlenen çocuklar, zorlu parkurda kendi sınırlarını keşfederek, yeni deneyimler yaşamanın tadını çıkardı.

Dokucu: “Çocuklarımıza kendilerini aşmayı öğretiyoruz”

Tarsus’ta bulunan Gençlik Kampı’nın, bölgenin en büyük oyun parkuru olduğunu ve çocukların burada eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra, kendi yeteneklerini de sınayabildiklerini ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Çocuklarımızın; özgüvenli, kendini ifade edebilen, tok konuşabilen ve geleceklerini tayin edebilen birer birey olabilmeleri için gayret gösteriyoruz. İlk adımı burada atsınlar istiyoruz. Kendilerini aşmayı öğretiyor ve iyi de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarsus Gençlik Kampı’nda, Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan çocukları ağırladıklarını ifade eden Dokucu, “Kampımıza çocuklarımızı randevu ile alıyoruz. Mahalle muhtarları, öğretmenler, dernekler veya gruplar halinde, çocuklarımızı ve ebeveynlerini burada ağırlıyoruz. Onlara randevu veriyor ve ulaşımlarını sağlıyoruz” dedi. Hem öğretmenlerin, hem de görevli personelin tamamının çocuklarla yakından ilgilendiğini belirten Dokucu, çocukların Gençlik Kampı’nda güzel zaman geçirip sosyalleşmelerinin yanı sıra, oyunlarla da yeteneklerini sınadıklarını ve neleri yapıp yapamadıklarını gördüklerini vurguladı.

“Oyun alanımızın kalitesini artırarak, daha profesyonel hale getirdik”

Kampta oyun çeşitlerini ve kalitesini artırarak, daha profesyonel ve daha renkli olmasını sağladıklarını kaydeden Dokucu, Gençlik Kampı’nın çocukların Tarsus’ta erişebileceği en güzel oyun alanı olduğuna dikkat çekerek, “Şimdiki çocukların en büyük problemi bilgisayar başında eve kapanmak. Sokaktaki tehlikelerden dolayı, anneleri de çocuklarını sokağa bırakmıyor. Dolayısıyla çocuklar, sokak oyunlarından uzak kalınca, gelişimlerinde de oyunsal anlamda eksiklikler oluyor. Biz kreşlerimizde Tarsus Gençlik Kampı’nda ve çocuklarla doğrudan bir arada olduğumuz diğer tüm birimlerimizde de bunu gidermeye dikkat ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar parkurda eğlenceli zaman geçirirken, anneleri de manzaranın tadını çıkardı

Oyun alanına çocuğuyla birlikte gelen Birgül Alkan, “Daha önce buradan haberimiz yoktu. Başkanımız Vahap Seçer’ den öğrenene kadar. İlk kez geldik. Çocuklarımızın eğlenebileceği çok güzel ve ideal bir yer olmuş” diye konuştu.

Gençlik Kampı’nın yeni halini beğenen Nurgül Kara, “Geçen sene de buraya gelmiştik. Yeni parkur mükemmel olmuş. Çocuklarımız mutlu olunca, bizler de mutlu oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim” dedi. Parkurun çocukların fiziksel aktivite yapmasına katkı sağladığını da aktaran Kara, “Çocuklarımız hem fiziksel aktivite yapıyor, hem de özgüvenleri gelişiyor. Biz de barajın kıyısında manzarayı seyredip, çayımızı içiyoruz, çok keyifli” şeklinde konuştu.

Oyun parkurunda eğlenceli zaman geçiren çocuklardan Rojin Çalışkan, “Çok eğlendiğim bir gün oldu. Parkuru geçmek biraz zordu, ama güzeldi. Teşekkür ederim Vahap Amca” dedi.

Oyun parkurunu beğenen çocuklardan Azra Erel ise, “Burası çok güzel. Bazı aletlerden önceleri biraz korkuyordum, ama başardım” dedi.