Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Aydın’da hentbol sporu için önemli temaslarda bulundu. İl Yöneticileri bir araya gelen Kılıç, hentbol sporunun bölgedeki gelişimi adına Federasyon olarak yapılan planları aktardı.AYDIN (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, temaslarda bulunmak üzere gittiği Aydın’da Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile görüşmelerde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret eden THF Başkanı Uğur Kılıç, Aydın'da hentbolun geleceği ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Kılıç, Görüşme sırasında, Vali Canbolat’a milli takım forması hediye ederek, hentbolun Aydın’da daha da yaygınlaştırılması adına desteklerini beklediğini ifade etti.

Başkan Kılıç, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu da ziyaret ederek, Aydın'da hentbolun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konuları hakkındaki düşüncelerini aktardı. Uğur Kılıç, ziyaret anısına Fillikçioğlu'na milli takım forması takdim etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Aydın’da ayrıca hentbolun gelişimi konusunda yaptığı temaslarda, Aydın Hentbol İl Temsilcisi Orhan Karabulut ile birlikte Aydın Yurdum Spor’u ziyaret ederek genç henbolcular ile buluştu. Kılıç, Aydın’da görev yapan hentbol antrenörleri ile de bir araya geldi.

“BAŞARILARLA DOLU BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'deki hentbol sporunun geleceğine dair büyük umutlarının olduğunu dile getiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Aydın gibi şehirlerimizdeki altyapı ve genç yeteneklere yaptığımız yatırımlar sayesinde, hentbolu daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizin bu spora olan ilgisini artırmak ve onlara hentbolun heyecanını yaşatmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bu projelerle, genç sporcularımızın yeteneklerini ortaya çıkararak hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı elde etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Hentbolun sadece büyük şehirlerde değil, ülkemizin tüm şehirlerinde kök salmasını istiyoruz. Bu nedenle altyapı çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz ve sporun tabana yayılması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hentbolu, gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlayacak bir spor dalı olarak görüyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz.

Başarılarla dolu bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, hentbolu ülke genelinde daha da yaygınlaştırmak ve gelecekte dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir hentbol ülkesi olmaktır.” dedi.

Konu çerçevesinde açıklamalarda bulunan Uğur Kılıç, THF’nin son yıllarda hayata geçirdiği çalışmalarla lisanslı hentbolcu sayısının 7 binlerden 24 bine çıktığını belirterek şöyle konuştu: THF Yönetimi, görevde bulunduğu süre içinde şeffaf ve ulaşılabilir bir yapı meydana getirdi.

“YÖNETİM OLARAK BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU ŞEFFAFLIKTIR”

Bugün İstanbul ve Ankara ofislerimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ancak Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerimizi etkin bir biçimde devam ettiriyoruz. Tüm faaliyetlerimiz doğal olarak ilgili makamlarca sürekli denetleniyor. Örneğin İstanbul ofisimizin giderlerinin yıllık 10 milyon lira olduğuna dair iddialar duyuyoruz. Defterlerimiz açık. Bizim THF yönetimi olarak bugüne kadar en önem verdiğimiz konu şeffaflık olmuştur. Buradaki giderlerimiz iddia edilenin yaklaşık 6’da-7’de 1’i.

Biz THF Yönetimi olarak iş başına geldiğimiz günden bu yana, uyguladığımız pazarlama stratejileri ile uluslararası markaların katılımıyla sponsorluk gelirlerini devletin verdiği bütçe seviyesine çıkardık. Bu Federasyon’un tarihinde ilk kez bizim dönemimizde gerçekleşmiştir.

SOSYAL ETKİ PROJELERİ…

Ayrıca, Federasyonumuz’un vizyonunu sadece finansal gelirlerimizi artırarak değil, hayata geçirdiğimiz sosyal etki projelerimizle de ortaya koyduk. Kadın hentbolunun gelişimini önceliklendirdik. Ayrıca, hentbol camiasına kadın yönetici yetiştirmek üzere Erasmus Projesi’ni başlattık.

Bununla birlikte çocuklara hentbol sporunu sevdirmek üzere çizgi film kahramanı Kral Şakir ile hentbolu birleştirerek daha uzun soluklu bir projeyi hayata geçirmek için yola çıktık. Diğer yandan, topluma karşı olan sorumluluklarımızın gereği olarak down sendromlu bireylere yönelik olarak Hentbolle +1 Projesi’ni hayata geçirdik.

İş başında olduğumuz dönemde uluslararası projelere de imza attık. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ile 2023 yılında imzalanan 360' Master Plan Projesi’nin ilk yılında,83 antrenörle, 38 ilde toplam 2517 kayıtlı çocuğa hentbol eğitimi verdik. 17 ilde düzenlenen ve 1700'e yakın öğrencinin katıldığı şenliklerle bu sezonu kapatırken, EHF ile ikinci yıl projesi için çalışmaları başlattık.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Yine bu dönemde, çok değerli sportif başarılar elde ettik. Kadın A Milli Hentbol takımımız Kasım ayında Macaristan’da yapılacak Euro’24 finallerinde mücadele edecek. Finallerde oynamak Türk hentbolu, Türk kadın hentbolu adına çok önemli bir başarı. Bununla birlikte, 2026 Avrupa Finalleri’nin bir bölümü Türkiye’de yapılacak. Bu da yine uluslararası ilişkilerimizle hayata geçireceğimiz bir başka proje olacak.

Yaşadığımız bir başka gurur tablosu da b klasmandan a klasmana çıkan CENT Koleji Projesi ile desteklediğimiz U18 Kadın Milli Takımımız. THF olarak İstanbul’da Cent Koleji ile yürüttüğümüz projede, U12 Kız Milli Takımının 12 sporcusu CENT Kolejinde tam burslu eğitim görerek milli takım çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda CENT Koleji Hentbol Takımı olarak, THF Kadınlar 1. Ligi’nde müsabakalara çıktılar. Ankara’da düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan kızlarımız B klasmanından A klasmanına yükseldi.

Şunu da gururla söylemeliyim ki bizim dönemimizde pek çok kadın ve erkek hentbolcumuz yurt dışına transfer olmuştur. Artık Türk hentbolcuları uluslararası alanda Türkiye’yi başarıyla temsil ediyorlar.”

THF Başkanı Uğur Kılıç, Türk hentbolunun gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.