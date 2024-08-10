Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunun gelişimini desteklemek amacıyla Amasya ve Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında, Amasya'da Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 22 Haziran Spor Kulübü Başkanı Serap Özmumcu, Tatküpü Spor Kulübü Başkanı Uğur Arslan Zennun ile temaslarda bulunulurken, Samsun'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Hentbol Spor Kulübü Başkanı Gökhan Sarıyer ile görüşmeler gerçekleştirildi.AMASYA (İGFA)- Amasya'da ilk olarak Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ile bir araya gelen Başkan Kılıç, hentbolun bölgedeki durumu ve geleceği hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıç, Amasya Taşova Spor Kulübü Başkanı Mehmet Volkan Şenel ile de bir araya gelerek, kulübün faaliyetlerini yakından inceledi ve gelecekteki projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretlerine 22 Haziran Spor Kulübü Başkanı Serap Özmumcu ve Tatküpü Spor Kulübü Başkanı Uğur Arslan Zennun ile devam eden Kılıç, kulüplerin ihtiyaçlarını ve gelişim planlarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Amasya İl Temsilcisi Emrah Çapkın da bu toplantılara katılarak, yerel hentbol faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Samsun'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile bir araya gelen Kılıç, şehirdeki hentbol faaliyetleri ve gelecekteki projeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu. Başkan Doğan, hentbolun Samsun'da daha da yaygınlaşması için belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Samsun Hentbol Spor Kulübü Başkanı Gökhan Sarıyer ile yapılan görüşmede ise Kılıç, kulübün faaliyetleri ve hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Görüşmenin sonunda, hentbolun Samsun'da daha geniş kitlelere ulaşması için yapılacak çalışmalar ve projeler üzerine fikir birliğine varıldı.

"HENTBOLUN TÜRKİYE'DE KÖK SALMASI İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Amasya ve Samsun'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında hentbolun yaygınlaşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Kılıç, "Hentbolun sadece büyük şehirlerde değil, tüm Türkiye'de kök salması için altyapı çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlayacak bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Altyapı ve genç yeteneklere yaptığımız yatırımlar sayesinde hentbolu daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizin bu spora olan ilgisini artırmak ve onlara hentbolun heyecanını yaşatmak için çeşitli projeler geliştirdik. Bu projelerle, genç sporcularımızın yeteneklerini ortaya çıkararak hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı elde etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Kılıç, hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve gelecekte dünya çapında tanınan bir hentbol ülkesi olma hedefleri doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.