Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Eskişehir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hentbolun gelişimi ve yaygınlaştırılması amacıyla Eskişehir İl Müdürü Osman Ercan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Odunpazarı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, Eskişehir Hentbol İl Temsilcisi Feyhan Canoğlu ve Eskişehir'deki hentbolcular ile bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Kılıç’ın Eskişehir’deki ilk durağı, Eskişehir İl Müdürü Osman Ercan oldu. Bu görüşmede, Eskişehir’de hentbolun gelişimi, altyapı çalışmaları ve gençlerin spora kazandırılması konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Genç yeteneklerin keşfi ve bu yeteneklerin hentbola kazandırılması için yapılacak projelerin önemine dikkat çeken Kılıç, Eskişehir’de hentbolun daha geniş kitlelere ulaşması için atılacak adımlardan bahsetti.

Ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile bir araya gelen Kılıç, belediye desteğiyle hayata geçirilecek spor projeleri ve etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hentbolun, Eskişehir’deki gençler için bir spor dalı olarak daha fazla benimsenmesi amacıyla gerçekleştirilecek turnuvalar ve organizasyonlar üzerine yoğunlaşıldı.

Eskişehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen ve Odunpazarı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay ile yapılan görüşmelerde, yerel spor kulüpleriyle yapılacak iş birliği çalışmalarını ele alan Başkan Kılıç, hentbolun şehirdeki gençler arasında yaygınlaştırılması ve kulüplerin desteklenmesi adına atılacak adımları masaya yatırdı.

Eskişehir Hentbol İl Temsilcisi Feyhan Canoğlu ve hentbolcularla yapılan birebir görüşmelerde ise hentbolun bölgedeki durumu değerlendirildi ve genç yeteneklerin spora kazandırılması üzerine konuşuldu.

"HENTBOLUN ESKİŞEHİR’DE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Eskişehir’de gerçekleştirdiği temasların ardından bir açıklama yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Eskişehir, bir üniversite şehri olarak genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip. Bu şehirdeki dinamizmi ve enerjiyi hentbol gibi takım sporlarıyla buluşturmak hem sporumuzu geliştirmek hem de gençlerimize yeni fırsatlar sunmak açısından çok değerli. Yerel yönetimlerle, spor kulüpleriyle ve üniversitelerle güçlü bir iş birliği içinde, gençlerimizin spora olan ilgisini artırmayı ve hentbolun Eskişehir’de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Eskişehir’in bu potansiyelini harekete geçirmek için azimle ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.