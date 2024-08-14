Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunun gelişimini teşvik etmek amacıyla Osmaniye, Gaziantep, Nurdağı ve Şanlıurfa’da önemli temaslarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Başkan Kılıç, Osmaniye’deki temaslarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ve İl Temsilcisi Aylin Başlamışlı ile bir araya gelerek, Osmaniye’de hentbolun yaygınlaştırılması için izlenecek stratejiler üzerine görüştü. Ayrıca, Yaz Spor Okulları öğrencileri ve Havalı Hentbol Fıstıkları projesinde yer alan hentbolcularla buluşarak sporun gençler arasındaki önemini vurguladı.

Gaziantep’te, Gaziantep Hentbol Kulübü Başkanı Nevin Kılınç ve Kamil Ocak Spor Lisesi yetkilileri ile hentbolun bölgedeki altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Nurdağı’nda ise, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Nurdağı Kulübü Başkanı Hasan Özdemir ile bir araya gelen Kılıç, ayrıca Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile hentbolun bölgedeki altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren'i ziyaret eden Uğur Kılıç, Yurdum Spor Kulübü Başkanı Nurullah Süzen, Antrenör Serhat Cantekin, Güneşin Çocukları Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aslan, Antrenör Bayram Kaplan ve Batman Hentbol İl Temsilcisi Nilgün Atar ile hentbolun Şanlıurfa’da yaygınlaştırılması ve genç sporcuların yetiştirilmesine yönelik projeleri değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi.

"GENÇLERİMİZİN HENTBOLA OLAN İLGİSİNİ ARTIRMAK İÇİN KARARLIYIZ"

Osmaniye, Gaziantep, Nurdağı ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği temasların ardından bir açıklama yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşması ve her kesime ulaşması için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Başkan Kılıç, “Osmaniye, Gaziantep, Nurdağı ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz bu temaslar, hentbolun bölgesel gelişimi için atılan stratejik adımların bir parçasıdır. Hedefimiz, bu sporu ülkemizin her köşesinde yaygın hale getirmek, gençlerimizin bu spora olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Altyapı çalışmalarımızı sürekli olarak geliştiriyor ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarıya ulaşmaları için tüm gücümüzle destek veriyoruz” dedi.