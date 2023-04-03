Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), İstanbul’da imzalanan işbirliği anlaşması ile Avrupa Hentbol Federasyonu’nun (EHF) üye ülkelerde hentbolun geliştirilerek daha ileri seviyelere taşınmasını amaçlayan Master Plan 360 programına resmen dahil oldu.ANKARA (İGFA) - EHF’nin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde yapılan törende, Master Plan anlaşmasına THF Başkanı Uğur Kılıç ile EHF Başkanı Michael Wiederer imza koydular.

İşbirliği kapsamında EHF, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan ve 8-11 yaş grubunu hedefleyen altyapı gelişim programına malzeme desteği ve teknik destek sağlayacak. İlk aşamada bir yıl sürecek olan bu işbirliği projesi, ilk aşamalarda planlanan hedeflere ulaşılması durumunda toplam üç yıla kadar uzatılabilecek.

Altyapılarda bahsi geçen yaş gruplarında kulüpleşme oranının artırılması ve yine bu yaş grubuna yönelik genç ve kalifiye antrenörlerin yetiştirilmesi de işbirliği projesinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

EHF’nin Temmuz 2020’de başlattığı Master Plan 360 programı, Avrupa ülkelerinde hentbolun çok boyutlu olarak geliştirilmesini ve bu kapsamda özellikle altyapılarda güçlü bir gelişim sağlanarak, kitlelerin daha fazla hentbol sporuna çekilmesini ve hentbolun marka değerinin artırılmasını hedefliyor. Üye ülkeler program çerçevesinde gerçekleştirmek istedikleri projeleri hazırlayarak EHF’ye sunuyorlar ve kabul edilmesi durumunda projelerini EHF desteği ile hayata geçiriyorlar. Türkiye, bugüne dek projeleri kabul edilen Gürcistan, Letonya, Malta, Hırvatistan ve İskoçya’dan sonra programa katılan altıncı ülke oldu.

EHF’den alınan bilgilere göre ise ayrı ayrı İngiltere ve Büyük Britanya federasyonları ile birlikte Lüksemburg ve Sırbistan’ın başvuruları da şu anda değerlendirme aşamasında bulunuyorlar.